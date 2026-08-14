  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı! Büyük heyecan başlıyor! Adı gibi ''süper'' olsun Ufuk Uras'tan Terörsüz Türkiye çıkışı: Bazı küresel güçlerin bölgedeki oyunu bozuldu! Cumhurbaşkanı eleştirilerine şok eden cevap Uçuşlar durduruldu: Türkiye sınırında İHA saldırısı! Alihan Kuriş’e “İki peygamber yetkisi” verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun” Karahasanoğlu: Alihan Kuriş operasyonu cemaate değil, şahsa yönelik İsrail'in yeni savaşı: Gazze'deki deliller sahada ve dijitalde yok ediliyor Adi devletin adi taktiği: ABD'den İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon hazırlığı! Mersin’de otele baskın! Silahlı saldırı hazırlığındaki tetikçiler yakalandı
Gündem Ümmetin lideri cuma namazını Süleyman Bölünmez Camii’nde kıldı
Gündem

Ümmetin lideri cuma namazını Süleyman Bölünmez Camii’nde kıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ümmetin lideri cuma namazını Süleyman Bölünmez Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çankaya’daki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi’nde eda etti. Vatandaşlar namaz öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Çankaya’daki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi’ne geldi. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrıldı.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterileri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz!

AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında
AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında

Gündem

AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında

Başkan Erdoğan yazdı: AK Parti’nin çeyrek asrı Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Başkan Erdoğan yazdı: AK Parti’nin çeyrek asrı Türkiye için tarihi bir dönüşüm

Siyaset

Başkan Erdoğan yazdı: AK Parti’nin çeyrek asrı Türkiye için tarihi bir dönüşüm

Sosyal medya hesabından kutladı Emine Erdoğan'dan 25. yıl paylaşımı
Sosyal medya hesabından kutladı Emine Erdoğan'dan 25. yıl paylaşımı

Gündem

Sosyal medya hesabından kutladı Emine Erdoğan'dan 25. yıl paylaşımı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

“Terörsüz Türkiye” yasasına karşı çıkan İYİ Parti’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mu..
Gürsoy’dan CHP’den ayrılan İmamoğlu’na fotoğraflı gönderme: O parmak kınına sokuldu!
Gündem

Gürsoy’dan CHP’den ayrılan İmamoğlu’na fotoğraflı gönderme: O parmak kınına sokuldu!

CHP’li siyaset bilimci Bülent Gürsoy, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başka..
İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız."
Gündem

İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.”

Gazeteci Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye ilişkin sözleri siyasetin gündemine oturdu. İmamoğlu’nun CHP’yi “satın almaya kalktığını” s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23