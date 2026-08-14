Ümmetin lideri cuma namazını Süleyman Bölünmez Camii’nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çankaya’daki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi’nde eda etti. Vatandaşlar namaz öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Çankaya’daki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi’ne geldi. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrıldı.
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterileri dikkat çekti.
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