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Gündem Bilal Erdoğan’ı da unutmadılar! Suudilerden başkan Erdoğan’a teşekkür
Gündem

Bilal Erdoğan’ı da unutmadılar! Suudilerden başkan Erdoğan’a teşekkür

Yeniakit Publisher
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Bilal Erdoğan’ı da unutmadılar! Suudilerden başkan Erdoğan’a teşekkür

Daha önce Suudi Arabistan’da yapılması planlanan 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonunun İstanbul’da düzenlenmesi kararı alındı. Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh da organizasyonun Türkiye'de gerçekleştirilmesi için verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan’a teşekkür etti.

Turki Al-Sheikh, yaptığı yazılı açıklamada, 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonunun İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonun "harika bir ilişkinin sadece başlangıcı" olduğunun altını çizen Turki Al-Sheikh, "1,5 ay önce İstanbul'da kardeşim Bilal Erdoğan ile bir araya geldiğimizde, beraberimizde pek çok sürpriz getireceğimizin sözünü vermiştik. Öncelikle Yüce Allah'a şükrediyorum (Elhamdülillah); ardından bu etkinlikte bize destek veren, her türlü imkanı sağlayan ve bu işi yapmamız için onay veren Majesteleri Kral Selman'a ve liderimiz Majesteleri Prens Muhammed bin Selman'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

“BİLAL ERDOĞAN'A DA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesi noktasında verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Turki Al-Sheikh, şöyle devam etti:

"Ayrıca, verdiği tüm destekler ve bu etkinliğin İstanbul'da düzenlenip burada büyük işlere imza atılması yönündeki talimatları için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı iletiyorum. Yine, bu sürecin her aşamasında emek veren, işlerin tamamlanmasını sağlayan ve İstanbul'daki organizasyonu kolaylaştıran kardeşim Bilal Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Söz veriyoruz; büyük bir başarıya sahne olacak muazzam bir etkinlik gerçekleştireceğiz. İnşallah şubat ayında sanatçıların da katılımıyla, sürprizlerle dolu harika bir gecede buluşacağız. Tekrar ifade etmek isterim ki bu, yüzlerce, hatta binlerce yıllık köklü ilişkilere sahip iki büyük ülke arasındaki pek çok sürprizin sadece başlangıcıdır."

Açıklamada, Riyadh Season'ın, Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde İspanya Futbol Federasyonu ile Suudi şirket Sela arasında yapılan anlaşma kapsamında İstanbul'da düzenlenecek organizasyona sponsor olduğu da duyuruldu.

Ayrıca İstanbul'da gerçekleştirilecek organizasyonun, ülkenin eğlence sektörünü düzenleyen ve geliştiren Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu ve Riyadh Season'ın uluslararası spor etkinliklerindeki sürekli varlığının bir parçası olarak görüldüğü ifade edildi.

Atletico Madrid, Barcelona, ​​Real Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği organizasyonda maçlar, 2-7 Şubat'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Resmi açıklama yapıldı! Dev turnuva İstanbul'da düzenlenecek
Resmi açıklama yapıldı! Dev turnuva İstanbul'da düzenlenecek

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