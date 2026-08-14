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Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! ABD'ye ait İHA vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD'ye ait İHA vuruldu

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Sıcak saatler yaşanıyor! ABD'ye ait İHA vuruldu

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüğünü dünyaya duyurdu.

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA Hürmüzgan semalarında tespit edilerek vuruldu.

Söz konusu İHA'nın vurulduktan sonra düştüğü aktarıldı.

 

Amerikan Washington Post gazetesi, dün yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan 45 tanesini kaybettiğini belirtmişti.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

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