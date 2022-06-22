Yıldız Holding üst üste ikinci kez ‘En Gözde Şirketler’ arasında yer aldı

2021 gibi 2022’de de ‘Holdingler’ kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Dünyanın farklı noktalarında toplam 71 bin çalışanıyla öne çıkan Yıldız Holding’in İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, ikinci kez ‘En Gözde Şirketle’ arasında yer almaktan duydukları mutluluğu belirtti. Aydın, şöyle konuştu:

Takdir topladı

“Gençlerin yeteneklerine uygun işlerde çalışmalarını sağlamak, kariyerleri açısından en mutlu olacakları, en başarılı olacakları yere doğru ilerlemelerine katkıda bulunmak bizim için öncelikli bir konu. Staj imkânlarından [email protected]ıldızHolding, DATA Job ve JOB IT gibi genç yetenek programlarına toplumsal katkıdan yeni çalışma modellerine kadar pek çok noktada kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından da takdir edilmek ve üst üste ikinci kez ‘En Gözde Şirketler’ arasında yer almak holdingimiz için bir iftihar vesilesidir.”