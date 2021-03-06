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Ekonomi Yıldız Holding Kadın Platformu fırsat eşitliğini güvence altına alacak
Ekonomi

Yıldız Holding Kadın Platformu fırsat eşitliğini güvence altına alacak

Yıldız Holding, tüm şirketlerinde fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve daha kalıcı bir yapıya dönüştürecek önemli bir adım atarak Yıldız Holding Kadın Platformu’nu hayata geçirdi. Platform sayesinde Yıldız Holding çatısı altındaki kadın çalışanların etkinliğinin daha da güçlendirilmesi ve kadın liderliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 14:46:00 -
Yıldız Holding Kadın Platformu fırsat eşitliğini güvence altına alacak

 

Yıldız Holding,kuruluşundan bu yana tüm şirketlerinde titizlikle uygulanan fırsat eşitliğine dayalı iş kültürünü daha da güçlendirmek amacıyla Yıldız Holding Kadın Platformu’nu hayata geçirdi.

Platformunkuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde tüm çalışanlarına duyuran Yıldız Holding, kadınların iş hayatında görünürlüklerinin artması adına girişimlerde bulunmayı ve Holding bünyesindeki kadın çalışanların aktif katılımıyla yeni düzenlemelere imza atmayı taahhüt ediyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in himayesindeki Yıldız Holding Kadın Platformu’nun elçilik (Ambassador) görevini ise Begüm Mutuş üstleniyor.

Begüm Mutuş: “İş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz”

Platformun kuruluşuyla ilgili bir değerlendirme yapan Begüm Mutuş şunları ifade ediyor: “Yıldız Holding’de daima adalete, liyakate ve fırsat eşitliğine dayalı bir iş kültürü hâkimdi. Şimdi de bu kültürü daha kalıcı bir yapıya kavuşturmak ve fırsat eşitliğine odaklı bir işveren markası olarak anılmak üzere Yıldız Holding Kadın Platformu’nu kurmuş bulunuyoruz. Kadınların üst yönetimde ve kritik noktalarda daha çok sayıda kadının görev almasına, iş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek, dayanışma kültürümüzü daha da güçlendirmek, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kadın çalışanlarımızın hak ve yükümlülüklerini dengelemek açısından Platformumuzun büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.”

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