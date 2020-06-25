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Ekonomi

Yıldız Holding genç yetenek programı dijitale taşındı

Yıldız Holding, genç istihdamı destekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:20:00 -
Yıldız Holding genç yetenek programı dijitale taşındı

Yıldız Holding’in genç istihdamını desteklemek amacıyla 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencilerine staj, yeni mezunlara ise holding bünyesinde kariyer fırsatı sunduğu [email protected]ıldızHolding programı, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak yapılacak. “Seninle Daha Parlak” mottosuyla 1 Temmuz’da başlayacak [email protected]ıldızHolding’de bu yıl 100’den fazla gence staj ve yeni iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

 

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