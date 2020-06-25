Yıldız Holding genç yetenek programı dijitale taşındı
Yıldız Holding, genç istihdamı destekliyor.
Yıldız Holding’in genç istihdamını desteklemek amacıyla 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencilerine staj, yeni mezunlara ise holding bünyesinde kariyer fırsatı sunduğu [email protected]ıldızHolding programı, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak yapılacak. “Seninle Daha Parlak” mottosuyla 1 Temmuz’da başlayacak [email protected]ıldızHolding’de bu yıl 100’den fazla gence staj ve yeni iş imkanı sağlanması hedefleniyor.