Yıldız güreşçilerden 2 madalya Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Faenza şehrinde devam eden şampiyonada, 65 kiloda Müslim Barga finalde Rus rakibi İmran Babochiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı. Ömer Aygül ise 110 kiloda Macar rakibi Adolf Bazso'yu yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyona yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.

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