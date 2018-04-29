Yıldız golcü ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş'ta beklenenin çok uzağında bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız son olarak ülkesine verdiği demeçle ayrılığın fitilini ateşlemiş oldu.

Brezilya basınına konuşan Vagner Love, "Corinthians'a dönmek istiyorum. Bunu da hemen yapmak istiyorum. Orada çok güzel günlerim geçti. Dönebilirsem bu benim için harika olur" dedi.

Bu sözler sonrası Beşiktaş'taki kredisi iyice tükendi. (Fotomaç)