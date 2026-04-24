  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 yaş altına erişim: Yeni uygulama nasıl işleyecek?
15 yaş altına erişim: Yeni uygulama nasıl işleyecek?

Türkiye’de 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi; yeni sistemin nasıl işleyeceğine dair detayları yetkililer paylaştı.

15 yaş altı çocuklarda sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler TBMM'de kabul edildi. Sosyal medya platformları, Ekim ayından itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdürü Furkan Civelek, sistemin nasıl işleyeceğini Hürriyet gazetesine detaylarıyla açıkladı.

“İlgili kullanıcılar için bir token oluşturulacak. ‘Token’ küçük bir dijital dosyadır, elektronik imzalı bir belge.

İçinde şu yazıyor: ‘Bu kullanıcı 15 yaşın üzerindedir veya değildir.’

Altında e-Devlet kapısının ve onun arkasındaki bakanlığın bir anlamda mührü var, dolayısıyla bu doğrulanabilir.

Üçüncü taraflarca bağımsız olarak offline doğrulanabilir bir veri elemanı vereceğiz. ‘Token’ dediğimiz anahtarı ilgili kullanıcı yaş doğrulamasına tabi olan bütün sosyal medya platformlarına yükleyerek kendisinin e-Devlet tarafından 15 yaşın üzerinde olduğunun teyit edildiğini ilgili platforma ispatlayabiliyor olacak.

Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmıyor olacak.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23