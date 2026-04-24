Karahasanoğlu'ndan 'mini etekli' rezalete sert tepki: Kirli zihniyet ilkokuldan itibaren aşılanıyor

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeni Akit TV’de yayımlanan “Manşetlerin Dili” programında 23 Nisan kutlamaları ve eğitim sistemi üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, 23 Nisan kutlamaları üzerinden sahnelenen ‘kıyafet provokasyonuna’ tokat gibi bir cevap verdi. Anıtkabir’de öğrencilerin önünde uygunsuz kıyafetiyle boy gösteren öğretmenin görüntüsünü eleştiren Karahasanoğlu, asıl gerçeğin unutturulmaya çalışıldığını vurguladı. Mustafa Kemal’in Meclis’in açılışı için yayımladığı ve "Cuma gününün kutsiyetinden, vatanın bağımsızlığından, hilafet ve saltanatın kurtuluşundan" bahsettiği tarihi genelgeyi hatırlatan Karahasanoğlu, 23 Nisan’ı sadece bir "kıyafet sembolüne" indirgeyen seküler yobazların kirli zihniyetini ifşa etti. Karahasanoğlu, ‘Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki’ adı altında ahlaki değerlerin çiğnenmesine ve çocukların bu ideolojik kavgalara alet edilmesine sert tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, konuşmasında 23 Nisan’ın tarihsel anlamına vurgu yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı öncesinde yayımladığı genelgeyi hatırlattı. Söz konusu genelgede vatanın bağımsızlığı, hilafetin korunması ve saltanatın kurtuluşunun öncelikli hedefler olarak ifade edildiğini belirten Karahasanoğlu, açılış gününün cuma gününe denk getirilmesinin de bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

KİRLİ ZİHNİYET AYRIMCILIĞI ÇOCUKLARIMIZA İLKOKULDAN İTİBAREN AŞILANIYOR

Günümüzde 23 Nisan’ın anlamının farklı yorumlandığını savunan Karahasanoğlu, bazı kesimlerin bu günü “medeniyet seviyesine ulaşma” çerçevesinde değerlendirdiğini ancak kendisinin bu görüşe katılmadığını dile getirdi. Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetlerine de değinen Karahasanoğlu, bu yaklaşımın çocuklara yanlış aktarıldığını öne sürdü.

Konuşmasında kıyafet tartışmalarına da yer veren Karahasanoğlu, modernleşmenin yalnızca dış görünüşle açıklanamayacağını belirterek, “Ne sadece sarıkla ne de sadece modern kıyafetlerle ilerleme sağlanabilir” dedi. Çalışmanın ve üretmenin esas olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, bireysel sorumluluğun da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Anıtkabir’deki ziyaretlere de değinen Karahasanoğlu, bu tür etkinliklere karşı olmadığını ancak doğru anlatımın önemli olduğunu söyledi.

Programda, eğitim alanındaki güncel tartışmalara da değinildi. Mini etekli bir öğretmen üzerinden yürütülen tartışmalar gündeme gelirken, bu durumun Yusuf Tekin’e yönelik tepkilerle bağlantılı olduğu ifade edildi. Karahasanoğlu ise bu tür örnekler üzerinden eğitim politikalarının sorgulanması gerektiğini savundu.

Karahasanoğlu’nun açıklamaları, 23 Nisan’ın anlamı, eğitim sistemi ve toplumsal değerler üzerine süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Karahasanoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan ifadeler ise şöyle:

“Vatanın bağımsızlığı, hilafetin yüceliği ve saltanatın kurtuluşu en önemli meselelerdir. Büyük Millet Meclisi’nin açılışının cuma gününe denk getirilmesi de bu hassasiyetle ilgilidir.

Şimdi çocuklarımıza gerçeği anlatalım, doğruyu öğretelim. Bazı kesimler bu açılışı medeni ülkeler seviyesine ulaşmak için bir gereklilik olarak görüyor, ben ise böyle düşünmüyorum.

Ne sadece sarıkla ne de sadece modern kıyafetlerle medeniyet ve teknoloji ilerlemesi sağlanamaz.

Başımda sarık ya da fes olsa da, çalışırsam karşılığını alırım. Ancak yapılan hataların da bir sorumluluğu vardır.

Mini etekli bir öğretmen üzerinden yürütülen tartışmaların da eğitim anlayışı açısından değerlendirilmesi gerekir.”