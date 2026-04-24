Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!
Avrupa

Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!

Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!

İtalya’nın başkenti Roma'da gerçekleşen korkunç cinayetin ardından sırra kadem basan milletvekili Marco Valeri, güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda bugün Floransa (Firenze) kentinde kıskıvrak yakalandı.

Olayın Gelişimi

Geçtiğimiz hafta Roma’nın prestijli semtlerinden birinde ikamet eden 72 yaşındaki Giulia Montanari, evinde ölü bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde yaşlı kadının darp edildiği ve kesici aletle saldırıya uğradığı tespit edilmişti. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları, olay yerinden hızla uzaklaşan kişinin damadı, bölge milletvekili Marco Valeri olduğunu işaret etti.

Operasyonun Detayları

Cinayetin ardından dokunulmazlığı tartışma konusu olan ancak partisinden ihraç edilerek hakkında acil yakalama kararı çıkarılan Valeri, izini kaybettirmeye çalıştı. İtalyan Jandarması (Carabinieri), teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda Valeri’nin Floransa’da bir butik otelde sahte kimlikle saklandığını tespit etti.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınla yakalanan milletvekili, kelepçelenerek Floransa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Siyasi Yankılar

Olay, İtalya parlamentosunda büyük bir infiale yol açtı. Hükümet ve muhalefet kanadından yapılan ortak açıklamalarda, adaletin hiçbir imtiyaz tanımadan tecelli etmesi gerektiği vurgulandı.

