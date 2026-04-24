Tanımıyorum dedi, birlikte fotoğrafları çıktı! Adı-güzel ama kendisi yalancı

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir çelişki gün yüzüne çıktı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, emniyet ifadesinde hayali çöp konteyneri alımlarını organize eden isim olarak dosyada yer alan Murat Gerger’i tanımadığını beyan etti.

Ancak aynı Gerger’in, Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının bizzat belediyenin resmi internet sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı. Bu durum, dosyadaki savunmalarla somut veriler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

RÜŞVET OLARAK 6 MİLYONLUK HAYALİ KONTEYNER TALİMATINI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İLETTİ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ilk eylemde, Özkan Kınalı ve Mehmet Karaköse’nin inşaat yapı ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel tarafından yönlendirme ile hayali konteynır alımı yaptırıldığı belirlendi.

Adıgüzel’in, Murat Gerger’den çöp konteyneri alınmasına ilişkin Özel Kalem müdürü aracılığıyla bir liste ile talimat verdiği ve bu kapsamda 6 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Murat Gerger de ifadesinde bu ödemeyi aldığını açıkça beyan etti.

YİNE RÜŞVET OLARAK 3 MİLYON 240 BİN TL PARA ALINDI, AMA ORTADA KONTEYNER YOK

Dosyadaki ikinci eylemde ise iş kadını belediye tarafından Hümeyra’ya iskân ve yapı ruhsat işlemleri kapsamında rüşvet olarak sözde 2 milyon 240 bin TL’lik çöp konteyneri alımı yaptırıldığı ortaya çıktı.

Ancak yapılan ödemenin yapılmasına ve Murat Gerger’in bu parayı aldığını kabul etmesine rağmen, yine fiilen herhangi bir konteyner alımının gerçekleşmediği tespit edildi. Bu durum, sistematik bir şekilde hayali alımlar üzerinden para tahsil edildiği şüphesini güçlendirdi.

BELEDİYENİN SİTESİNDEN YAYINLANAN FOTOĞRAF ADIGÜZEL’İN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise belediyenin kendi resmi kayıtlarının delil haline gelmesi oldu. Dosya kapsamında hayali çöp konteynarı alımlarını fahiş fiyata organize eden ve herhangi bir teslimat yapmayan Murat Gerger, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu’nun arkadaşı olarak biliniyor.

Adıgüzel, emniyet ifadesinde bu şahsı tanımadığını savunurken bizzat Ataşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yapılan fotoğraflı paylaşımlarda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu ve arkadaşı Murat Gerger’in beraber fotoğraflarının yayınlandığı görülüyor.