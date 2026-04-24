Şampiyon yarış atının etini yediren firma at-eşek eti skandalıyla yine listede!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerini bir kez daha ifşa etti. Mersin’de iki işletmede at ve eşek eti (tek tırnaklı et) tespit edildi. Şehir, daha önce de şampiyon yarış atının etinin yedirildiği skandalla gündeme gelmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından dün yayımlanan yeni taklit-tağşiş listesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MERSİN’DE AT VE EŞEK ETİ TESPİT EDİLDİ

Listeye göre Mersin’de faaliyet gösteren Göksel Yemekçilik ve Onur Tantuni işletmelerinde tek tırnaklı et (at ve eşek eti) kullanıldığı belirlendi. Bu tespit, Mersin’in gıda skandallarıyla bir kez daha anılmasına yol açtı.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda Mersin’de bir aşhanede şampiyon yarış atı Smart Latch’in kesilerek vatandaşa yedirildiği skandalı büyük tepki çekmişti.

"Pekmez Dünyası"na ait bitkisel karışımlı macunda ise ilaç etken maddesi tespit edildi

"Özvarlı Süt Ürünleri" markasına ait tereyağında, "Muhittinoğlu" marka yoğurtta, "Çiğdem Kuzdere" firmasına ait tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

"Damar" markalı kaymaklı yoğurtta nişasta çıktı.

"Sühabey" markalı yarım yağlı taze beyaz peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi