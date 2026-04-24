Anıtkabir'de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret eden bir anaokulu kafilesinde yaşananlar, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir İngiliz kültürü kurum kurucusunun kıyafet tercihi ve Türk askerinin kendisine yönelik askeri protokol uygulaması “Liyakat ve saygı” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Görüntülerde, İngiliz Kültür Anaokulları’nın kurucusu olduğu belirtilen bir kadının, öğrencileriyle birlikte Anıtkabir’e giriş yaptığı görülüyor. Kadının derin dekolteli ve mini etekli siyah elbisesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Makamın ciddiyetine ve çocuklara örnek olma sorumluluğuna aykırı" olduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Türk Askerinin Selamı Bardağı Taşırdı

Ancak asıl tepki, ziyaret sırasında nöbet değişimi yapan veya alanda bulunan Türk askerlerinin, İngiliz kültürünü yayan okul kurucusuna karşı durarak askeri selam vermesi ve tekmil getirmesiyle oluştu. Sosyal medyada yayın yapan pek çok kişi; askeri selamın devlet ricaline, üst rütbeli subaylara veya bayrağa verilebileceğini hatırlatarak, İngiliz kültürünü Türk çocuklarına aşılayan sivil bir okul yöneticisine bu şekilde tekmil verilmesini "Türk askerinin şerefine sürülmüş bir leke" olarak nitelendirdi.

"İdamla Yargılanmalılar" Çıkışı ve Suç Duyurusu

Videoyu analiz eden bir sosyal medya kullanıcısı, yayınladığı videoda çok sert ifadeler kullanarak aşırı tepki gösterdi.

"Türk askerinin şerefini, namusunu ayaklar altına aldınız. Bu kadın paşa mı, general mi, kuvvet komutanı mı? Kim bu kadın? İngiliz Kültür anaokulunun kurucusuymuş. Hiçbir Amerikan askeri bir Rus kültür hocasının önünde tekmil vermez! Bu işin sorumluları derhal görevden alınmalı ve yargılanmalıdır."

Söz konusu şahıs, yaşanan bu durumun bir "rezalet" olduğunu savunarak yetkilileri göreve çağırdı ve suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Kamuoyu İnceleme Bekliyor

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı veya ilgili kurumlardan askeri personelin bu davranışı ve protokol ihlali olup olmadığına dair resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu. Vatandaşlar, Cumhuriyet’in kalbi olan Anıtkabir’de hem kılık kıyafet yönetmeliğinin hem de askeri nezaket kurallarının bu denli esnetilmesine tepki göstermeye devam ediyor.

Çepni

Geç bunları..Heybeliada ruhban okulunu ne zaman açıyorsunuz !

serhat

şaşırdığınız konuyu anlayamadım.bütün devletin sistemi ve eğitim sistemini kurup başınada chpyi bekçi atayan batı değilmi.üç tane askerin selam vermesi zorunuza gidiyorda ülkedeki yabancı okullarıın varlığı ve buraları cocukları kazansın diye çırpınan veliler zorunuza gitmiyorsa kusura bakmayın ama hamaset yapıyırsunuz
