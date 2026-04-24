  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tanımıyorum dedi, birlikte fotoğrafları çıktı! Adı-güzel ama kendisi yalancı PKK'ya özgürlük istiyordu! Almanya Kayserili vekilin dokunulmazlığını kaldırdı! Başkan Erdoğan hafızlık icazetine katıldı, Kur'an-ı Kerim okudu Karahasanoğlu'ndan 'mini etekli' rezalete sert tepki: Kirli zihniyet ilkokuldan itibaren aşılanıyor Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı Şampiyon yarış atının etini yediren firma at-eşek eti skandalıyla yine listede! Miçotakis AB’den askeri koruma dileniyor Türkiye korkusu sardı Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi Sirtakiye alkış, mehtere sırt: İşte CHP Şirkete kayyım atanmıştı: 152 milyonluk lüks yata el konuldu
Dünya "Müslüman zannederek" Sih bir kadına tecavüz etmişti! Cezası belli oldu
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İngiltere'de Sih bir kadına, "Müslüman zannederek" tecavüz eden 32 yaşındaki John Ashby isimli saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Birmingham Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan ve suçunu kabul eden Ashby, ömür boyu hapse mahkum edildi. Saldırganın en az 14 yıl hapis cezası çekecek.

Mahkemeyi yöneten yargıç, Ashby'yi "son derece iğrenç bir ırkçı ve İslam düşmanı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Ashby'nin nörolojik ve psikolojik bozukluklarının olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığı aktarıldı.

Karar sonrası açıklamada bulunan Sih Kadınlara Yardım Derneğinden Sukhvinder Kaur, kararın adalet açısından memnuniyet verici bir gelişme olduğunu, ancak yaşanan başka cinsel saldırılar ile ilgili herhangi bir adım atılmamış olmasının kendilerini kaygılandırdığını ifade etti.

2025 yılının ekim ayında Walsall'daki evine giderken otobüsten indikten sonra takip edilen kadın, evinde Ashby'nin cinsel saldırısına uğramıştı.

Ashby ifadesinde, saldırıyı kadının "Müslüman olduğunu zannederek" yaptığını söylemiş, hırsızlık suçunu da kabul etmişti.

SİH HAKKINDA

Sihler, 15. yüzyılda Kuzey Hindistan'ın Pencap bölgesinde Guru Nanak tarafından kurulan, tek tanrılı Sihizm dinine inanan topluluktur. Pencapça "öğrenci" veya "talebe" anlamına gelen Sihler, kutsal metinleri Guru Granth Sahib'i rehber edinir.

İngiltere'deki kiliseden Osmanlı mezarı çıktı!
İngiltere'deki kiliseden Osmanlı mezarı çıktı!

Gündem

İngiltere'deki kiliseden Osmanlı mezarı çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23