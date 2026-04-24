Gündem MHP’de değişim devam ediyor! İki il teşkilatı daha feshedildi!
Gündem

MHP'de değişim devam ediyor! İki il teşkilatı daha feshedildi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP’de değişim devam ediyor! İki il teşkilatı daha feshedildi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bingöl ve Gaziantep il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

MHP teşkilatlarında değişim devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Bingöl İl Teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır."

GAZİANTEP İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ! YENİ BAŞKAN MEHMET SAİT KILIÇ OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gaziantep İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve il başkanlığına Mehmet Sait Kılıç'ın atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Ali

MHP de neler oluyor

Yetmez

Genel merkez de feshedilsin ve AKP ye katılsın.
