Ekonomi
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
AA Giriş Tarihi:

Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.409,07 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 169,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,96 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda ABD-İran hattında müzakere sürecine ilişkin haber akışı yakından takip edilirken pozitif bir seyir izleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin İran ile ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceğine dair haberler piyasalarda olumlu karşılandı.

Söz konusu haberler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıklamasının ardından geldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki müzakerelere ilişkin iyimserliklerle birlikte günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre ise nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hane halkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine çıktı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise büyük merkez bankalarının faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

