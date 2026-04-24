Bakan Gürlek’ten kararlılık mesajı… “Kamuoyunu derinden yaralayan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içindedir”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir. Devlet adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir” mesajını verdi.

BAKAN GÜRLEK: “EDİRNE’YE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KURACAĞIZ”

Adalet Bakanı Gürlek, Edirne ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret ederek, Vali Yusuf Sezer ve il protokolüyle bir araya geldi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Edirne'nin taşıdığı sınır şehir vasfının devletin kudretiyle hukuk düzeninin en görünür olduğu alanlardan biri olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, konuşmasında Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına karar verdikleri müjdesini de paylaşarak, “Bu konuda gerekli adımları hem personel genel müdürlüğü hem de Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak atacağız. İnşallah Edirne’mizde Bölge İdare Mahkemesi, yaz kararnamesiyle faaliyete geçirilecek.” dedi.

“HİÇBİR VAKADA SAVCILARIMIZ DOSYANIN KAPAĞINDAKİ İSME BAKMAZ”

Kamuoyunu derinden yaralayan ve iz bırakan tüm vakaların üzerine kararlılıkla gideceğinin altını çizen Bakan Gürlek, “Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir. Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır. Bu tür davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarımıza ve savcılarımıza yaptıkları fedakâr görevlerden ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“MİLLETİMİZİ DERİNDEN ETKİLEYEN VE RAHATSIZLIK OLUŞTURAN HER TÜRLÜ ADLİ SUÇ VE KONULARIN ÜZERİNE KARARLILIKTA GİDECEĞİZ”

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak güncel konularla ilgili, yasa dışı bahis, sanal kumar, sosyal medya terörleri, uyuşturucu suçları, yolsuzluk, çıkar amaçlı suç örgütleri, suça sürüklenen çocuklar gibi toplumda milleti derinden etkileyen, rahatsızlık oluşturan her türlü adli suç ve konularının üzerine kararlılıkla gideceğini, gerekli kanuni düzenlemeler eksikse gerekli düzenlemelerin de yapılacağını kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yasadışı bahis, sanal kumar, sosyal medya terörleri, uyuşturucu suçları, yolsuzluk, çıkar amaçlı suç örgütleri, suça sürüklenen çocuklar gibi milletimizi derinden etkileyen ve rahatsızlık oluşturan her türlü adli suç ve konuların üzerine kararlılıkta gideceğiz. Bu konuda kanuni düzenlemeler eksikse bunları da yapacağız.Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması bu kapsamda en temel önceliklerimiz arasındadır. Geciken adaletin toplum vicdanında karşılık bulmadığını biliyoruz. Bu doğrultuda süreçleri sadeleştiren, hızlandıran, öngörülebilirliği artıran düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçireceğiz. Edirne’mizin adalet hizmetleri anlamında eksiksiz hizmet alması için tüm imkanlarımızla çalıştığımızdan da emin olmanızı istiyorum.”

“ÇOCUKLARIMIZI TÜM TEHDİTLERDEN KORUMAK MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR”

Bakan Gürlek, toplumu tehdit eden unsurları bertaraf etmek için yoğun mesai verildiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi çağımızın hastalığı olan uyuşturucudan, yasa dışı bahisten, sanal kumardan, sosyal medya teröründen bilcümle tüm tehditlerden korumak sadece bir asayiş meselesi değil, aynı zamanda aile, gelecek ve açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir. Bu saydığımız tehdit unsurları milletimizin temelini oluşturan aile yapısını hedef almakta, toplumsal bünyemizi içeriden çökertmeye çalışmaktadır. Buradan açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Metropollerdeki torbacılardan, uluslararası uyuşturucu baronlarına onların istihbarat bağlantılarından finans kaynaklarına, sevkiyat hatlarından sokak düzeyindeki dağıtım ağlarına kadar bu karanlık düzene asla geçit vermeyeceğiz.

Gençlerimizi ve çocuklarımızı adeta esir almayı, bilinçlerini ele geçirmeyi amaçlayan sanal platformların özellikle dünyada kontrolsüz bir salgın hastalık gibi hızla yayılması, küresel dünyada bir sorun olduğu gibi ülkemizde de güncel bir problemdir. Ailelerimizin, gençleri ve çocukları yakından takip etmesi en değerli varlığımız olan bireylerimizi bu tehditlerden korumak için elzem olup bu kapsamda tüm adımların atılması gerekmektedir. Devlet olarak da her konunun yasalaşması konusunda da gerekli adımlar atılmıştır. Bu konuda siz de biliyorsunuz yakın zamanda Meclis’ten bir Aile Paketi geçti. Bu Aile Paketi'nde de sosyal medya ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapıldı. Biz de inşallah 12. Yargı Paketimizde sosyal medya ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIK VE NET TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA ATILMASI GEREKEN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ”

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedeflerini yürürken adalet sistemini daha da güçlendirmek, vatandaşın devlete olan güvenini pekiştirmek, hukukun üstünlüğünü her alanda hakim kılmak temel sorumluluklarında olduğunu söyledi. Bu sorumluluğu yerine getirirken milletin değerlerinden, tarihinden ve inancından alınan güçle hareket ettiklerini ifade eden Bakan Gürlek, şöyle konuştu: “Bugün buraya Bakanlığımızın ilgili tüm kadrolarıyla birlikte geldik. Yerinde tespitlerimizi yapıyor, ihtiyaçları doğrudan sahada değerlendiriyor, çözüm yollarını projelendiriyor ve Edirne'mizin adli altyapı eksiklerini varsa en kısa sürede inşallah somut adımlar atarak tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net talimatları doğrultusunda Bakanlığımızın sorumlu olduğu alanlarda 81 vilayetimizde tam bir seferberlik anlayışıyla özellikle adalet noktasında atılması gereken tüm adımları atacağız. Elimizden geldiğince yasal düzenlemeleri de kısa sürede faaliyete geçireceğiz”