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Spor

Yıldız futbolcuya kötü kaber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu yeni tip koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:19:00 - 2020-07-29 12:22:36
Yıldız futbolcuya kötü kaber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Real Madrid'den yapılan açıklamada; gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki Mariano Diaz'ın test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi.

İspanyol basını ise Diaz'ın Real Madrid'in 7 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.

Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

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