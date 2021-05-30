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Spor Yıldız futbolcumuz Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu
Spor

Yıldız futbolcumuz Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu

Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya'da kampta olan A Milli Futbol Takımı'nda başarılı golcü Burak Yılmaz bugün koronavirüs aşısı yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 22:09:00 -
Yıldız futbolcumuz Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın teknik ekip ve oyuncularına Serik Devlet hastanesinde Covid-19 aşısı yapıldı.

Fransız ekibi Lille ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta bugün aşı oldu. Ayrıca Enes Ünal'ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR'ı çekildi.

Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.

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