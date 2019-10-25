Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde yaralanma tespit edildi.

Fenerbahçe'yeAlman futbolcusu Max Kruse'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı. Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Max Kruse, yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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