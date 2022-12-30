  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yıldız futbolcu saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Spor

Yıldız futbolcu saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce yıldız futbolcular Pele için gözyaşı döktü.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 02:03:00 -
Yıldız futbolcu saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

82 yaşında hayata gözlerini yuman efsane Pele, futbol dünyasını yasa boğdu. Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce Pele için saygı duruşu yapıldı. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Payet, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun efsanesi Pele, 82 yaşında Albert Einstein Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Pele'nin vefatından sonra yıldız isimlerden art arda duygusal mesajlar geldi.

Maç öncesi öğrendiler

Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce Pele için saygu duruşu yapıldı. Pele'nin vefatını maçtan hemen önce öğrenen futbolcular duygusal anlar yaşadı.

Payet ağladı

Cengiz Ünder'in Marsilya'dan takım arkadaşı Payet, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Payet'nin görüntüsü futbolseverlerin yüreğine dokundu.

Efsane futbolcu Pele'den kötü haber geldi!
Efsane futbolcu Pele'den kötü haber geldi!

Spor

Efsane futbolcu Pele'den kötü haber geldi!

Pele'den gelen haberler çok kötü!
Pele'den gelen haberler çok kötü!

Spor

Pele'den gelen haberler çok kötü!

Pele'den yeni haber geldi! Durum ciddi...
Pele'den yeni haber geldi! Durum ciddi...

Spor

Pele'den yeni haber geldi! Durum ciddi...

Durum kötü... Pele ailesiyle vedalaşmaya başladı
Durum kötü... Pele ailesiyle vedalaşmaya başladı

Spor

Durum kötü... Pele ailesiyle vedalaşmaya başladı

Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında yaşamını yitirdi
Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında yaşamını yitirdi

Spor

Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında yaşamını yitirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23