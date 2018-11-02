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Yıldız futbolcu Rafinha, küstah kostüm için özür diledi!

Bayern Münih'in yıldızı Rafinha, Cadılar Bayramı'na Arap kostümüyle katıldığı için özür diledi. Rafinha, "Benim niyetim kılık değiştirmekti" dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 11:01
Yıldız futbolcu Rafinha, küstah kostüm için özür diledi!

Rafinha, sosyal medyada tartışma yaratan ve Arap halklarıyla dalga geçen Cadılar Bayramı kostümü için bir özür yayınladı.

Bayern Münih, resmi hesabından, futbolcularının katıldığı Halloween partisinin fotoğrafını paylaştı.,

Partiye Arap kostümüyle gelen ve elinde şüpheli bir paket bulunduran Rafinha'nın da fotoğrafta bulunması üzerine paylaşım kaldırıldı.

Özür diledi

Jerome Boateng'in paylaştığı bir fotoğrafta, Rafinha geleneksel Arap elbisesi ile birlikte 'şüpheli paket' havası verilmiş kutuyla poz verdi.

Bir bomba saldırısı gibi eleştirilere sebep olan fotoğraf silindi ve Rafinha özür diledi.

Rafinha, "Halloween abartılı kostümleri ile bir korku festivalidir. Benim niyetim kılık değiştirmekti. Kimsenin duygularını zedelemek yada kimseyi üzmek değildi. Özür dilerim." dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:01
  1. rafinha
  2. Bayern Münih
  3. cellabiye

YORUM YAZ

  • DocDoc16 dk önce
    hala su cadi yakma cadi kovalama ritüellerini subliminal olarak kutlayan cahil oglu cahil küffarist bati
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Yaw size ne bırakın araplar üzerine alınsın. Yarın gider arap bir milyarder bilmem kaç milyon dolara bunu satın alır, hiçte gocunmaz! Araptan çok arapçı olmayın!
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