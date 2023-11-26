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Spor Yıldız futbolcu Fred'in aracı gasp edildi
Spor

Yıldız futbolcu Fred'in aracı gasp edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-26 14:47:00 -
Yıldız futbolcu Fred'in aracı gasp edildi

39 kez Brezilya A Milli Takım formasını giyen kariyerinde Cruzeiro, Lyon, Fluminense gibi takımlarda forma giyen Brezilya eski yıldız futbolcusu Fred şok bir olay yaşadı.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü yaşandı. Maracana Stadyumu'nda maç izleyen Fred, stadyumdan ayrıldıktan sonra, ünlü Ipanema Mahallesi'nde silahlı soyguncular tarafından arabasından indirildi

2022 yılında futbola veda eden Fred, soyguncuların elinden sıyrılarak kaçtı. Soyguncular Fred'in arabasını ve cep telefonunu gasp etti.

Polisten henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve herhangi bir tutuklama gerçekleşmediği düşünülüyor.

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