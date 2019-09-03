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Yıldız Entegre, lak panel ürün grubunu İnegöl'de tanıttı

Şirketin tanıtımını yaptığı yeni lak panel ürünler, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla dikkati çekiyor

03 Eylül 2019 Salı 12:33
Yıldız Entegre, lak panel ürün grubunu İnegöl'de tanıttı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla dikkati çeken yeni lak panel ürünlerini tanıttı.

Yıldız Entegre, 28-29 Ağustos tarihleri arasında mobilya üretiminin merkezi olarak bilinen İnegöl'de yeni lak panel ürünlerinin lansman toplantısını gerçekleştirdi. İki gün süren etkinliğe, mobilya ve dekorasyona yön veren tasarımcıların yanı sıra mimarlar da yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'deki mobilya sektörünün temsilcilerini aynı çatıda buluşturan toplantıda konuşma yapan Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, "Yeni ürünlerimizi mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sizlere tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yıldız Entegre olarak mobilya ve dekorasyon alanındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. İş ortaklarımızın beklentilerini maksimum seviyede karşılayan, çarpıcı ve kaliteli, güvenilir, çevre dostu, yenilikçi ürünler üretmeye devam edeceğiz.'' dedi.

- 2,5 kat daha fazla çizilmeye dayanaklı

Yıldız Entegre, 2018 yılında üretimine başladığı lak panellerle modern, şık ve derinlik algısı uyandıran dekorasyonların vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Yıldız Trend lak paneller, muadillerine göre çizilmeye 2,5 kat daha fazla dayanıklı ve lekelere karşı dirençli olmasıyla kullanıcısının dikkatini çekiyor. Kalitesiyle de ön plana çıkan lak panellerin sararmaya, çizilmeye, leke tutmaya karşı dayanıklı olduğu uluslararası standartlara göre yapılan testler sonucunda da kanıtladı.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:33
  1. lak panel

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