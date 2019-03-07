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"Yıldırımlılar isteyecek biz yapacağız"

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkanı Adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım ile Yıldırımlılar arasında sağlam bir gönül köprüsü inşa edeceklerini belirterek, "Yıldırımlılar isteyecek biz yapacağız" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:37
"Yıldırımlılar isteyecek biz yapacağız"

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkanı Adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım ile Yıldırımlılar arasında sağlam bir gönül köprüsü inşa edeceklerini belirterek, "Yıldırımlılar isteyecek biz yapacağız" dedi.


Ak Partili Oktay Yılmaz, seçim kampanyası kapsamında mahalle ziyaretlerine Sinandede’de devam etti. AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti İlçe yöneticileri ve belediye meclis üyesi adaylarının katılımı ile Sinandede Mahalle sakinleri ve esnafı ile bir araya gelen AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’a bölge sakinleri ilgi gösterdi.


Yıldırım’da hizmet seferberliğini bir adım daha ileriye taşımak için göreve talip olduklarını dile getiren Yılmaz, “Sinandede ilçemizin en eski mahallerinden birisi olmasının yansıra Yıldırım’ın kalbidir.Her zaman olduğu gibi Sinandede Mahalle sakinleri bize desteğini bir kere daha gösterdi. Kendilerine gösterdikleri hüsnükabulden dolayı şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum.En büyük çabamız,bu güvene layık olmaya çalışma çabası olacak” dedi.


"Önceliğimiz gönül kazanmak"


Türkiye’nin 31 Mart’ta çok önemli bir seçim gerçekleştireceğini işaret eden Yılmaz, “Yıldırım’ın her zaman olduğu gibi yine milletinin ve devletinin yanında yer olacağından eminim. Yıldırımlılar, ilk günden bu yana bizim kadrolarımıza güvendi ve desteğini arttırarak devam ettiler. Bizim aramızda bir gönül bağı oluştu. Bundan dolayıdır ki bizim mega projemiz,Yıldırımlar arasında tahsis edilen gönül bağını daha da güçlendirmek olacak. Bizim Yıldırım’da önceliğimiz oy kazanmak, seçim kazanmak değil gönülleri kazanmak. Seçim öncesinde de seçimden sonrada mesaimizin büyük bölümünü bu gönül köprümüzü güçlendirmek için harcayacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:37
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