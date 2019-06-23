Yıldırım'ın oy kullandığı okulda gerginlik! O slogandan rahatsız oldular Cumhur İttifakı’nın AK Partili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’ın oy kullanacağı okulda, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atılmasından rahatsız olan birkaç kişi, gerginliğie neden oldu. Polislerin müdahalesiyle olay sonlandırıldı.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım’ın oy kullanacağı Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu’nun bahçesinde bir grup, Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı. A Haber muhabirleri, slogan atan AK Partililerin haberini yapmak isteyince, okulda görevli olduğunu söyleyen avukat rahatsız oldu. Slogan atılmasını ve AK Partililerin haber yapılmasını istemeyen avukat ile muhabirler arasında tartışma çıktı. Polislerin müdahalede bulunmasıyla olay sonlandırıldı.

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