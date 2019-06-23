0553 313 94 23

Yıldırım'ın oy kullandığı okulda gerginlik! O slogandan rahatsız oldular

Cumhur İttifakı’nın AK Partili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’ın oy kullanacağı okulda, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atılmasından rahatsız olan birkaç kişi, gerginliğie neden oldu. Polislerin müdahalesiyle olay sonlandırıldı.

23 Haziran 2019 Pazar 12:25
Yıldırım'ın oy kullandığı okulda gerginlik! O slogandan rahatsız oldular

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım’ın oy kullanacağı Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu’nun bahçesinde bir grup, Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı.

A Haber muhabirleri, slogan atan AK Partililerin haberini yapmak isteyince, okulda görevli olduğunu söyleyen avukat rahatsız oldu.

Slogan atılmasını ve AK Partililerin haber yapılmasını istemeyen avukat ile muhabirler arasında tartışma çıktı. Polislerin müdahalede bulunmasıyla olay sonlandırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:25
  1. AK Parti
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım
  3. Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. A Haber
  6. Binali Yıldırım
  7. kavga
  8. gerginlik

YORUM YAZ

  • TarafsızTarafsız1 sa önce
    Seçim günü ne gerek var? Bırakın millet huzur içinde oyunu kullansın. İmamoğlu oy kullanırken de "Her şey çok güzel olacak" sloganı atılsa iyi mi olur.?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kelebek hastalığıyla mücadele eden Elif akülü arabasına kavuştu
  1. Kelebek hastalığıyla mücadele eden..
  2. Antalya tüm zamanların rekorunu kırdı
  3. Bisikletiyle suya uçan gencin cansız..
  4. Kayseri'deki bıçaklı kavga! 1 ölü
  5. Gençlik festivalinde taciz iddiasına..
  6. 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber..
  7. (ÖZEL) 96 yaşındaki emekli albay,..
  8. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
  9. Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy..
  10. Adıyaman’da korkutan yangın
  11. Rusya’da sac levhayla birlikte zemine..
  12. 17 gün önce kazada yaralandı, yaşam..
  13. Polis memuru tedavi gördüğü hastanede..
  14. Bakan Pekcan: Bundan sonra 4 yıl..
  15. Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane..
  16. Kendisine para vermeyen annesini..
  17. Bab'da araca yerleştirilen bomba..
  18. Park halindeki otomobil alev aldı
  19. Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları..
  20. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve..
  21. Eski kilimlerden “halı saha”larını..
  22. AK Parti ve CHP,bazı zarflara yanlış..
  23. AK Parti ve CHP'den YSK'ya ortak..
  24. Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2..
  25. Türk mobilya sektörü Afrikalıların ev..
  26. Emanetin sahibi
  27. Oyunu kullanan Sağlık Bakanından..
  28. Vali Yerlikaya oyunu kullandı,..
  29. "15 dünya rekoruna tanık olduk"
  30. Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
"İran ABD'ye sürpriz yaptı"
"İran ABD'ye sürpriz yaptı"
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Devlet hastanesinde CHP propagandası!
Devlet hastanesinde CHP propagandası!
İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?