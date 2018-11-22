Yıldırım'dan sert mesaj: Türkiye karşılık verir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklamasında "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir" dedi.

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