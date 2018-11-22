0553 313 94 23

Yıldırım'dan sert mesaj: Türkiye karşılık verir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, "KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir." dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:05
Yıldırım'dan sert mesaj: Türkiye karşılık verir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklamasında "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:05
  1. Binali Yıldırım
  2. TBMM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mantara karşı elma sirkesi
    1. Mantara karşı elma sirkesi
    2. Marulun faydaları saymakla bitmiyor
    3. "Koca Piri Reis" araştırma gemisinin..
    4. İngiltere ile AB arasında Brexit..
    5. Ayak bakımı için yapmanız gerekenler
    6. Özlem acısı meğer yaşama direncimizi..
    7. AK Parti Tekirdağ belediye başkan..
    8. Yardım etmek istedi, falçatalı..
    9. Döviz kurları
    10. Vietnam'da yakıt kamyonunda yangın: 6..
    11. Çikolata kistinin teşhisi 6 -10 yıl..
    12. Otomobilde silahlı saldırı anı kamerada
    13. Şanlıurfa'da su samuru bulundu
    14. Sabununuzu kendiniz yapın! Ballı sabun..
    15. Kronik yorgunluk sendromu belirtileri..
    16. ÖSO'dan çete operasyonu! 40 kişi..
    17. Eski milletvekili Çakıroğlu vefat etti
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de hafif ticari..
    19. Oya yap esaretten kurtul
    20. Kalp büyümesi hakkında bilmeniz..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"