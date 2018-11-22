Yıldırım'dan sert mesaj: Türkiye karşılık verir
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, "KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir." dedi.22 Kasım 2018 Perşembe 17:05
TBMM Başkanı Binali Yıldırım açıklamasında "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir" dedi.
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