  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Aktüel

Yıldırım’dan sağlık çalışanlarına hediye

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’daki sağlık çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesinde bayram tebriklerini ve hediyelerini gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:27 -
Yıldırım’dan sağlık çalışanlarına hediye

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’daki sağlık çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesinde bayram tebriklerini ve hediyelerini gönderdi.


Korona virüsle (Covid-19) mücadelede yoğun gayret gösteren sağlık çalışanlarını unutmayan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın tebrik ve hediyelerini AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Kayser ve yönetim kurulu üyeleri iletti.


AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci konuyla ilgili olarak açıklamasında, "Erzincan Sağlık İl Müdürümüz Erkan Hirik nezdinde tüm sağlık çalışanlarımızı Ramazan Bayramı öncesinde ziyaret ederek son Başbakanımız medar-ı iftiharımız Binali Yıldırım beyefendinin bayram tebriklerini ve hediyelerini sağlık çalışanlarımıza takdim ettik. Korona virüs ile can siper hane çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın çalışmalarında başarılar diledik. Evde kalalım Erzincan diyerek hep birlikte başaracağız" dedi.


Sağlık çalışanları da Yıldırım’a ve AK Parti Erzincan yönetimine teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı