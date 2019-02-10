Yıldırım'dan Ortaylı'ya cevap: Daha seçilmeden...

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türkiye Demokrasi Platformunun düzenlediği organizasyona katıldı. Avukat Kezban Hatemi’nin moderatörlüğünde yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. İş insanlarından avukatlara, doktorlardan öğretim üyelerine, sanatçılardan medya dünyasına kadar kapsamlı bir katılımın gerçekleştiği organizasyonda Yıldırım’a İstanbul’un geleceği ve sorunları hakkında sorular soruldu.

"Kendi isteğim ile aday oldum"

"Neden aday oldu?" sorusu üzerine Binali Yıldırım, "Kendi isteğim ile aday oldum. Çünkü Binali Yıldırım olduysam bunu İstanbul’a borçluyum. Çocukken buraya geldim ve İstanbul’da okudum. Bu güzel şehirde aile kurdum. Burada iş sahibi oldum. 2002 yılında beni milletvekili seçti. Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı oldum. İstanbul hep benim arkamdaydı. İstanbul’a borçlu olduğumu düşünüyorum ve bu yüzden aday oldum. İstanbul’da güzel işleri hep birlikte yapacağız" şeklinde cevap verdi.

Ortaylı'ya cevap

Katılımcılar arasında bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, Sur içindeki çarpık yapılaşma ile ilgili, "Sur içindeki tarihi ortaya çıkarmak için sonradan yapılan binaların yıkılması gerek. Hepsi temizlenmeli. Hatta işe İBB binasını yıkarak başlayın" dedi.

Yıldırım’ın ise bu sözlere, "Daha seçilmeden başımızı sokacağınız binayı yıktınız" esprisiyle karşılık vermesi gülüşmelere neden oldu.