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Yerel Yıldırım'da Başkan vatandaş el ele
Yerel

Yıldırım'da Başkan vatandaş el ele

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ertuğrulgazi Mahallesi Selçukbey Caddesi esnafıyla bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 22:58:00 -
Yıldırım'da Başkan vatandaş el ele

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ertuğrulgazi Mahallesi Selçukbey Caddesi’ni ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek amacıyla sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

71 mahalleye hizmet

Göreve geldikleri günden bu yana, Yıldırım’ın 71 mahallesine eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde hem biz hem de ekiplerimiz sahada çalışıyoruz. Yıldırım’ın en ücra köşesine kadar hizmet götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Bu buluşmalarda ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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