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Yıldırım,: "Ümraniye zillet ittifakına gereken dersi verecektir”

Ümraniye’deki yüzde 70 oy hedefini tutturmak için destek isteyen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Ben inanıyorum ki, Ümraniyemiz bu dönem de biraz daha oyunu artırarak, gereken dersi bu bölücülere karşı, bu zillet ittifakına karşı verecektir” dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 21:59
Yıldırım,: "Ümraniye zillet ittifakına gereken dersi verecektir”

Ümraniye’deki yüzde 70 oy hedefini tutturmak için destek isteyen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Ben inanıyorum ki, Ümraniyemiz bu dönem de biraz daha oyunu artırarak, gereken dersi bu bölücülere karşı, bu zillet ittifakına karşı verecektir” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını dernek ziyaretleri ile sürdürdü. Akşam saatlerinde Gümüşhaneliler Kayadibi Köy Derneği ziyareti ile başlayan Yıldırım daha sonra Erzurum Uzundereliler Derneğini ziyaret etti. Burada Ümraniye’de yapacakları hizmetleri anlatan Yıldırım, “İnşallah 31 Mart akşamına kadar biraz daha gayret edersek yüzde 70’i buluruz. Çünkü Ümraniye’de ben o güzelliği görüyorum” dedi.


AK Parti dönemlerinde gerek Türkiye’de gerekse yerel yönetimlerde yapılan hizmetleri anlatan başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bunlar ciddi işler hakikaten. Allah razı olsun Reisimizden, Cumhurbaşkanımızdan. Onun gayreti ile Allah razı olsun Binali abiden. Ulaştırma Bakanlığı zamanında ciddi yatırımlar yapıldı. Türkiye hiç hayatında görmeyen işleri gördü. Daha önce rahmetli Özal zamanında gördü, biraz Menderes zamanında gördü, onu da maalesef astılar” diye konuştu.


Türkiye’ye yönelik yapılan saldırılara da değinen Yıldırım, “Onun için bu vatana çalışarak kişi başı geliri 30 bin dolarlara getirene kadar, kendi uçağımızı yapacağız, kendi tankımızı yapacağız. Bizim Avrupa’dan ne farkımız var. Bizim Alman milletinden ne farkımız var. Daha üstünüz. Neden? İslam dini gibi bir dinle şereflenmişiz. Cenabı Hak bize bunu bahsetmiş. Biz onun için en iyisini yapacağız, çalışacağız” ifadelerini kullandı.


Vatandaşları 31 Mart’ta oy kullanmaya davet eden Yıldırım, “Biz kendi Ümraniyemize sahip çıkacağız. İstanbulumuza sahip çıkacağız. Lütfen 31 Mart günü bütün kardeşlerimiz, siz Gümüşhaneli dostlarımız, kardeşlerimiz oylarını kullansın. Ben inanıyorum ki, Ümraniyemiz bu dönem de biraz daha oyunu artırarak, gereken dersi bu bölücülere karşı, bu zillet ittifakına karşı verecektir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 21:59
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