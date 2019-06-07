0553 313 94 23

Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!

AK Partili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'li aday Ekrem İmamoğlu, TRT'de karşı karşıya gelecek.

07 Haziran 2019 Cuma 11:23
Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı tartışma programının hangi kanalda gerçekleştirileceği belli oldu. 

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, canlı yayında önemli bir açıklamada bulundu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında İstanbul'u tartışacaklarını, canlı yayının da TRT ekranlarında olacağını belirtti.

Yayının günü ve saatinin Pazartesi belli olacağını açıklayan Yiğitel, "Dünya basını da bu görüşmeyi yakından takip edecek." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:23
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Yıldırım imamoğlu canlı yayın
  6. binali yıldırım ekrem imamoğlu canlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enerji Fonu’nda geri sayım
    1. Enerji Fonu’nda geri sayım
    2. Anız Yakanlara Ceza Uyarısı
    3. Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik..
    5. "S-400 alma diyenler, Türkiye'ye..
    6. Adel’den yeni kampanya
    7. Beşiktaş, Emre Kılınç’ı istiyor
    8. Liseli kızlara Avrupa’da mesleki eğitim
    9. Kıyıda kalan çok sayıda balık yine..
    10. Numan Kurtulmuş: Kırgın, kızgın ya da..
    11. Liseliler yeni iş fikirleri ile..
    12. İsveç’te korkutan patlama
    13. Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı..
    14. UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan..
    15. Millilerin 571. sınavı
    16. Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce..
    17. Gazzeli kadınlar İsrail sınırında..
    18. Arçelik’ten Dawlance markasıyla..
    19. Kemalistlerin 'şirin' çocuğu..
    20. Türk Telekom, kurumsal sosyal..
    21. Kadayıfın ilk yapıldığı köyde "En..
    22. ABD, Venezuela’ya karşı petrol..
    23. Balıkesir'de tekne motoru çalan..
    24. Oğulcan Çağlayan'dan "Gaziantep vefası"
    25. CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın..
    26. Telefon dolandırıcılığına ’Çin Seddi..
    27. Şehit mezarlığına 15 metre..
    28. MediaMarkt Startup Challenge için son..
    29. Doğal üretilen bu peynirden alabilmek..
    30. Doğal ortamında büyüyor, tohumla..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı