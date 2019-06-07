Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı tartışma programının hangi kanalda gerçekleştirileceği belli oldu.

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, canlı yayında önemli bir açıklamada bulundu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında İstanbul'u tartışacaklarını, canlı yayının da TRT ekranlarında olacağını belirtti.

Yayının günü ve saatinin Pazartesi belli olacağını açıklayan Yiğitel, "Dünya basını da bu görüşmeyi yakından takip edecek." dedi.