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Yerel Yıldırım elektrik direğine isabet etti! Bir ilimiz karanlığa gömüldü
Yerel

Yıldırım elektrik direğine isabet etti! Bir ilimiz karanlığa gömüldü

Elazığ'da yıldırımın elektrik direklerine isabet etmesi sonucu kent genelinde elektrikler kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 23:02:00 -
Yıldırım elektrik direğine isabet etti! Bir ilimiz karanlığa gömüldü

Elazığ’da yıldırımın TEİAŞ'a ait elektrik direğine isabet etmesi sonucu kablolar patladı. Olay sonrası kent genelinde elektrikler kesildi.

Elazığ’da gün boyu etkili olan yıldırımlardan biri, Güney Çevre Yolunda bulunan TEİAŞ'a ait elektrik kablosuna isabet etti. Yıldırımın düşmesi ile elektrik kabloları patlarken Elazığ genelinde elektrikler kesildi.

Yıldırımın isabet ettiği bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı. Yetkililer çalışmaların tamamlanması ile bölge genelinde elektriklerin yeniden verileceğini kaydetti.

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