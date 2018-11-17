Yıldırım Demirören Milli Takım'ı yalnız bırakmadı!
Uluslar Ligi'nde İsveç ile karşı karşıya geldiğimiz maçta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören, A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.17 Kasım 2018 Cumartesi 21:44
UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile karşı karşıya geldiğimiz maçta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. maçında İsveç'i konuk etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleye yoğun ilgi gösterilirken, mücadeleyi izleyenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, kızı Yelda Demirören ve TFF yöneticileri de yer aldı.
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