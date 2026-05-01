Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu da çıkıp ‘Ben rüşvet aldım’ dese bu CHP’liler yine inanmaz!

Selvinin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Özal döneminin ünlü ‘Civangate davası’nda Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan mahkemede rüşvetin belgesini sorunca Selim Edes, “Rüşvetin belgesi mi olur be p.zevenk” demişti.

İBB davasında ise rüşvetin belgesinin de tanıklarının da olduğunu gördük.

Ekrem İmamoğlu tarafından sıvacılıktan müteahhitliğe terfi ettirilen Adem Soytekin, mahkemede Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne karşı rüşvet verdiğini söyledi.

O bölümü aynen aktarıyorum.

‘RÜŞVET BAŞKANIM, RÜŞVET’

Mahkeme Başkanı, Adem Soytekin’e “‘Ali Kurt’a 1.5 milyon dolar gönderildi’ demişsin. Ayrıntısı nedir?” diye sordu. Adem Soytekin ne cevap verdi: “Rüşvet başkanım, rüşvet.”

Böylece, “Rüşvetin belgesi olur mu be p.venk”ten sonra literatürüme bir de “Rüşvet başkanım, rüşvet” girmiş oldu.

Adem Soytekin ayrıntı da verdi. “300 daire satıldı. 50-60 milyon lira paramızı alabilmek için 500 bin dolar istendi. Biz de Ali Kurt’a verdik”.

Mahkeme Başkanı, “Şahsına mı istedi?” diye sordu. Soytekin cevap verdi: “Ali Kurt şahsına çalışır başkanım.”

OPERASYON GELİYOR

Ekrem İmamoğlu’na operasyonunun ağustos ayında sızdırıldığını yazmıştım. Bir gönül ilişkisi üzerinden sızdırılan operasyonun ayrıntılarını şimdi yazmayacağım. Operasyon öncesinde Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan bir gizli toplantıdan söz ediliyor.

Mahkeme Başkanı Adem Soytekin’e, “Operasyon sürecine ilişkin gizli toplantı iddiası var. Operasyon öncesi İmamoğlu bana, ‘Tedbirini aldın mı? Operasyon yapılacak, sen de listedesin dedi’ şeklinde beyanınız var, doğru mu?” diye soruyor. Adem Soytekin yalanlamıyor. “Doğru. Ekrem Bey ‘Hazırlıklı ol’ dedi. Keşke dinleseydim, şirketlerime el konuldu. Mehmet Pehlivan da oradaydı. Bunların hepsi konuşulan şeyler” diyor.

Bunlar Adem Soytekin’in itirafları. Ancak size şunu söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu dahi çıksa dese ki rüşvet aldım CHP’de ona dahi inanmayacak bir kitle var.