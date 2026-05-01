  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ’cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu 50 bin TL'ye sattığı araziyi 2 yıl sonra 5 milyon TL'ye geri almak zorunda kaldı! CHP’li başkandan cinsel amaçlı rezil yazışmalar! Kadınlarla yazdığı mide bulandıran mesajları ortaya çıktı Yahudilerin Öldürdüğü Şanlıurfalı Vatandaşın Şehadet Yıldönümü İstanbul’da 1 Mayıs kilitlenmesi: Hangi yollar kapalı, metro çalışıyor mu? Attan düşen muhalif lider öldü! Basın özgürlüğüne Axel Springer darbesi: "Ya İsrail'i destekle ya istifa et!" İranlı Yahudiler bakın ne yaptı! Müzakereler Pakistan'da tıkandı! ABD'nin "Aşırı talepleri" süreci zorlaştırıyor Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği saldırısının yeni görüntüleri yayınlandı
Gündem Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu da çıkıp ‘Ben rüşvet aldım’ dese bu CHP’liler yine inanmaz!
Gündem

Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu da çıkıp ‘Ben rüşvet aldım’ dese bu CHP’liler yine inanmaz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu da çıkıp ‘Ben rüşvet aldım’ dese bu CHP’liler yine inanmaz!

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında ortaya saçılan rüşvet ve yolsuzluk iddialarının belgelerine ve itiraflarına rağmen CHP’lilerin bu konudaki tavrını eleştiren Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Civangate Davasından örnek verdiği yazısında şu ifadeleri kullandı: “Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan mahkemede rüşvetin belgesini sorunca Selim Edes, ‘Rüşvetin belgesi mi olur be p.zevenk’ demişti. İBB Davasında rüşvetin belgesinin de tanıklarının da olduğunu gördük. Ancak size şunu söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu dahi çıksa dese ki ‘rüşvet aldım’ CHP’de ona dahi inanmayacak bir kitle var.”

Selvinin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Özal döneminin ünlü ‘Civangate davası’nda Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan mahkemede rüşvetin belgesini sorunca Selim Edes, “Rüşvetin belgesi mi olur be p.zevenk” demişti.

İBB davasında ise rüşvetin belgesinin de tanıklarının da olduğunu gördük.

Ekrem İmamoğlu tarafından sıvacılıktan müteahhitliğe terfi ettirilen Adem Soytekin, mahkemede Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne karşı rüşvet verdiğini söyledi.

O bölümü aynen aktarıyorum.

‘RÜŞVET BAŞKANIM, RÜŞVET’

Mahkeme Başkanı, Adem Soytekin’e “‘Ali Kurt’a 1.5 milyon dolar gönderildi’ demişsin. Ayrıntısı nedir?” diye sordu. Adem Soytekin ne cevap verdi: “Rüşvet başkanım, rüşvet.”

Böylece, “Rüşvetin belgesi olur mu be p.venk”ten sonra literatürüme bir de “Rüşvet başkanım, rüşvet” girmiş oldu.

Adem Soytekin ayrıntı da verdi. “300 daire satıldı. 50-60 milyon lira paramızı alabilmek için 500 bin dolar istendi. Biz de Ali Kurt’a verdik”.

Mahkeme Başkanı, “Şahsına mı istedi?” diye sordu. Soytekin cevap verdi: “Ali Kurt şahsına çalışır başkanım.”

OPERASYON GELİYOR

Ekrem İmamoğlu’na operasyonunun ağustos ayında sızdırıldığını yazmıştım. Bir gönül ilişkisi üzerinden sızdırılan operasyonun ayrıntılarını şimdi yazmayacağım. Operasyon öncesinde Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan bir gizli toplantıdan söz ediliyor.

Mahkeme Başkanı Adem Soytekin’e, “Operasyon sürecine ilişkin gizli toplantı iddiası var. Operasyon öncesi İmamoğlu bana, ‘Tedbirini aldın mı? Operasyon yapılacak, sen de listedesin dedi’ şeklinde beyanınız var, doğru mu?” diye soruyor. Adem Soytekin yalanlamıyor. “Doğru. Ekrem Bey ‘Hazırlıklı ol’ dedi. Keşke dinleseydim, şirketlerime el konuldu. Mehmet Pehlivan da oradaydı. Bunların hepsi konuşulan şeyler” diyor.

Bunlar Adem Soytekin’in itirafları. Ancak size şunu söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu dahi çıksa dese ki rüşvet aldım CHP’de ona dahi inanmayacak bir kitle var.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Niye inansinlar ki..

Milyonlarca dolar rüşvet verdim diyen adam dışarıda. 500 bin dolar rüşvet verdim diyen de dışarıda.. hukuka göre rüşvet veren de alan da suçlu değil mi...

Kim inanır!?

Rüşvet aldım verdim, her türlü yolsuzluk hırsızlık yaptığı, karapara akladığı itiraf eden çete mensupları bile günün sonunda tahliye ediliyorsa!!!???
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23