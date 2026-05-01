Ekonomi Gümrükler sıfırlandı: Çin-Afrika hattı açıldı
Gümrükler sıfırlandı: Çin-Afrika hattı açıldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin, 53 Afrika ülkesinden ithal ürünlerde sıfır gümrük vergisi dönemini başlattı; ilk sevkiyat kapsamında 24 ton Güney Afrika elması ülkeye ulaştı.

Çin, Afrika ülkelerinden ithal edilen ürünlere yönelik sıfır gümrük vergisi uygulamasını genişletirken, bu kapsamda ilk ithalat sevkiyatına onay verdi. Yeni politika 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamanın Çin-Afrika ticaretinde yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Gece yarısı itibarıyla 24 ton Güney Afrika elması, Çin’in sıfır gümrük tarifesi kapsamına aldığı 53 Afrika ülkesinden gelen ilk ürün partisi olarak ülkeye giriş yaptı.

Sevkiyat, sabahın erken saatlerinde Shenzhen’de gümrük işlemlerinin hızlı şekilde tamamlanmasının ardından ülke genelindeki süpermarketler ve toptan pazarlara sevk edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu ürünlerde uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10’dan sıfıra indirildi. Bu adımın, Afrika menşeli ürünlerin Çin pazarındaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Çin, daha önce 1 Aralık 2024’te yürürlüğe koyduğu düzenleme ile, aralarında 33 az gelişmiş ülkenin de bulunduğu ve Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkeler için sıfır gümrük vergisi uygulamasını başlatmıştı.

Son genişletme kararıyla birlikte Pekin yönetimi, Afrika ile ticaret ve yatırım iş birliğini derinleştirmeyi hedeflerken, bu adımın kıtanın ekonomik kalkınmasına da önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

