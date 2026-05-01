"3 Milyonluk Saat" Balonu Patladı: Hasan Alkan Hoca’nın Saati Kaç Para Çıktı?

"3 Milyon İsteyeceğiz, Bakalım Ne Verecek?"

Hasan Alkan, saatçiye girmeden önce yaptığı açıklamada, "Kolumuzdaki saati bozdurmaya geldik. Bakalım biz 3 Milyon isteyeceğiz, saatçi abimiz artık ne verecek?"

diyerek kendisine yönelik algı operasyonuna dikkat çekti.

Saatçinin Verdiği Fiyat Şok Etti

İçeri girdiğinde saati inceleyen esnaf, saatin iddia edildiği gibi altın bir Rolex olmadığını, sadece o modele benzeyen bir taklit olduğunu belirtti. Saatçinin ifadeleri şu şekilde oldu:

"Biz bunu 4-5 bin liraya alırız." Marka Gerçeği: "Bu saati herhangi bir saatçiden 8-10 bin liraya alabilirsiniz."

"Biz bunu 4-5 bin liraya alırız." Marka Gerçeği: "Bu saati herhangi bir saatçiden 8-10 bin liraya alabilirsiniz."

Algı Operasyonu Boşa Çıktı

Hasan Alkan'ın "Bizi kandırdılar mı yani?" sorusuna saatçinin "Kandırmışlar hocam" yanıtını vermesi, muhalif medyada günlerce konuşulan "3 Milyonluk saat" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kanıtladı.

Ekrem Açıkel ve benzeri isimlerin gündeme taşıdığı rakamların, gerçeğin çok uzağında olduğu bu ziyaretle tescillenmiş oldu.