SON DAKİKA
Avrupa 'Bakırı altına dönüştüren cihaz yaptı!'
Avrupa

'Bakırı altına dönüştüren cihaz yaptı!'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Bakırı altına dönüştüren cihaz yaptı!'

Romanya'da ortaya atılan sıra dışı bir iddia ülke gündemine oturdu. Elektrik ustası ve amatör mucit 54 yaşındaki Mihai Drăgan, geliştirdiğini öne sürdüğü cihazla bakırı altına dönüştürebildiğini iddia etti.

Romanya'da ortaya atılan sıra dışı bir iddia ülke gündemine oturdu. Elektrik ustası ve amatör mucit 54 yaşındaki Mihai Drăgan, geliştirdiğini öne sürdüğü cihazla bakırı altına dönüştürebildiğini iddia etti.

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde yaşayan Drăgan, üzerinde yıllardır çalıştığını söylediği projesinin "modern simyanın kapılarını aralayacağını" öne sürdü. Yerel basına konuşan mucit, cihazının belirli frekanslarda elektromanyetik alan oluşturarak bakır atomlarının yapısını değiştirdiğini savundu.

 

Ancak ortada henüz kamuoyuna bağımsız uzmanlar tarafından doğrulanmış herhangi bir sonuç bulunmuyor. Buna rağmen Drăgan, geliştirdiğini iddia ettiği teknolojiyi 1 milyon dolar karşılığında satmaya hazır olduğunu açıkladı.

Romanya'da bazı kesimler bu iddiayı heyecanla karşılarken, bilim insanları ve mühendisler ise oldukça şüpheli yaklaşıyor. Uzmanlar, bakırın altına dönüşmesinin ancak nükleer reaksiyonlarla mümkün olabileceğini ve bunun da bir atölyede kurulacak basit bir cihazla gerçekleştirilemeyeceğini belirtiyor.

Sosyal medyada hızla yayılan olay, "21. yüzyılın simyacısı" yorumlarına neden olurken, birçok kişi de ortada somut bir cihaz olmamasını eleştiriyor. Mihai Drăgan'ın iddialarını kanıtlayıp kanıtlayamayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Tesadüfen fark etti! Nesli tehlike altındaki Mısır akbabaları leşle beslenirken görüntülendi
Tesadüfen fark etti! Nesli tehlike altındaki Mısır akbabaları leşle beslenirken görüntülendi

Yaşam

Tesadüfen fark etti! Nesli tehlike altındaki Mısır akbabaları leşle beslenirken görüntülendi

Altında düşüş! Yatırımcısını üzdü
Altında düşüş! Yatırımcısını üzdü

Ekonomi

Altında düşüş! Yatırımcısını üzdü

Eski Düzen Tamamen Çökerken Ortadoğu’daki Savaşların Dumanı Altında Yeni Küresel Düzen Sessizce Test Ediliyor
Eski Düzen Tamamen Çökerken Ortadoğu’daki Savaşların Dumanı Altında Yeni Küresel Düzen Sessizce Test Ediliyor

Aktüel

Eski Düzen Tamamen Çökerken Ortadoğu’daki Savaşların Dumanı Altında Yeni Küresel Düzen Sessizce Test Ediliyor

