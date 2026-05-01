Bu CHP yönetimi Levent Gültekin’i verem edecek! “Arkadaş eğlenirsin ama bunu niye videoya alma ihtiyacı hissediyorsunuz?”

Muhalif yorumcu Levent Gültekin, CHP’ Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba gibi isimlerin, Antalya’da teleferik kazası olduğu gün teknede alem yaptıklarına ilişkin görüntüleri eleştirdi.

“NİYE BU TİP ŞEYLERİ KAYDA ALMA İHTİYACI HİSSEDİYORSUNUZ?”

Gültekin; “Siyasetçiler içki içemezler, eğlenemezler diye bir şey yok. Benim yadırgadığım iki nokta var. Birincisi; Arkadaş, üzerinizde bu kadar baskı var. Her taraftan gözetim altındasınız niye bu tip şeyleri kayda alma ihtiyacı hissediyorsunuz. Anlaşılır gibi değil. Çünkü orada çok resmiyetten uzak bir görüntü var. Her yere çekilebilecek şen şakrak üslup, konuşmalar, Özgür Özel’in hareketleri falan, baktığımızda kondurmadığımız, ‘Genel Başkan şöyle davranır’ dediğiniz görüntüler. Özel hayatta bu tür görüntüler olur. Eğlenirsin, keyif yaparsın, şunu yaparsın bunu yaparsın. Bunu niye videoya alma ihtiyacını hissediyorsunuz? Bu özensizlik niye? Benim en çok takıldığım nokta bu” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“ORADAKİ GÖRÜNTÜLER İNSANLARA ‘HANİ ZOR DURUMDAYDINIZ?’ SORUSUNU SORDURUR

Muhalif yorumcu Gültekin, “Bir de oradaki görüntü, insanlarda ‘Hani zor durumdaydınız, inanılmaz sıkıntı çekiyordunuz. Üzerinizde çok büyük baskı var. Memleket de batıyor’ falan sorusunu sordurur” diyerek, CHP tepe yönetiminin tekne aleminin zamanlamasını eleştirdi.