Fransız askeri Ada’yı gerer

Sebahattin Ayan İstanbul

Avrupa’nın NATO’ya alternatif güvenlik yapılanması arayışında öne çıkan Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını kalıcı hale getirmek için sinsi bir adım attı. Enerji merkezi haline gelen Ortadoğu ve Doğu Akdeniz hattında etkisini artırmayı hedefleyen Paris yönetimi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile “Kuvvetler Statüsü Anlaşması” (SOFA) imzalamaya hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rum kesimindeki ziyaretinde anlaşmasının haziran ayında Paris’te imzalanacağını duyurdu.

BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE

KKTC, Fransa ile GKRY arasında imzalanması planlanan SOFA’nın kendileri açısından “yok hükmünde” olduğunu açıkladı. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın “büyük endişeyle” takip edildiği belirtildi. Girişimin bölgesel istikrarı olumsuz etkilediği, Rum tarafının askeri kapasitesini artırmayı hedeflediği ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik haklarını yok saydığı vurgulandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve eski Maliye Bakanı Sunat Atun ise, tepkisini şöyle dile getirdi: “Avrupa Birliği’nin bu yaklaşımı iki yüzlü politikalarının en net örneklerinden biridir. 20-25 yıldır Kıbrıs’ta askersizleştirmeyi öne çıkaran önerilerle getiren AB bugün Türk askeri sayesinde sulh içinde yaşayan adayı bir cephe, asker yığını haline getirmeye çalışıyor. Bu, adadaki Rum siyasi yapısının yaklaşık 100 yıllık anlayışının bir yansımasıdır. Bu durum, zamanın değişmesinin tek başına zihniyet değişikliği getirmediğinin de bir göstergesidir. Bu nedenle Rum siyasi yapısına güvenmek mümkün değildir; güvenilmemelidir.”

FRANSA HUKUKU ÇİĞNİYOR

KKTC Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre da şunları söyledi: “Garanti ve ittifak anlaşmalarına göre Fransa, İsrail ve Amerika’nın burada asker bulundurması; Güney Kıbrıs’a silah desteği vermesi veya askeri teçhizat üretimi gerçekleştirmesi hukuken mümkün değildir. Rum tarafı Kıbrıs’ı bir Helen ve Hristiyan adası olarak görmekte. Bizim güvenliğimiz ise Türkiye, TSK ve Kıbrıs Türk güvenlik güçleri tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle başka hiçbir güce güvenmemeliyiz. BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanabilir olmadığı defalarca görülmüştür. Nasıl ki Gazze, Filistin ya da bölgedeki diğer krizlerde etkin kararlar alınamamışsa, Kıbrıs konusunda alınan kararların da fiili karşılığı kalmamıştır. Dolayısıyla kendi gücümüze güvenmeli, özgüvenimizi daha da artırmalıyız. Türkiye, KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı ve dost ülkelerle ilişkilerimizi geliştirerek yolumuza devam etmeliyiz.

YENİ BARIŞ HAREKATI OLUR!

Bugün Güney Kıbrıs, adayı adeta bir silah deposuna çevirmektedir. Ancak olası bir çatışmada Fransa’nın ya da İsrail’in Türkiye ile doğrudan savaşa girmesi gerçekçi değildir. Rum tarafı son derece tehlikeli adımlar atmaktadır. Geçmişte yapılan yanlışların bir benzerine kalkışılması halinde, 1974 Barış Harekâtı benzeri sonuçlarla karşılaşabilirler. İngilizlerin askeri üsleri zaten bulunmaktadır. Şimdi buna Fransızlar, Amerikalılar ve İsraillilerin eklenmesi son derece tehlikeli bir oyundur. Ateşle oynamaktır. AB ülkelerinden Türkiye’ye her zaman dostane bir yaklaşım beklemek saflık olur. Bunun başında Fransa gelmektedir. Osmanlı döneminde adanın tamamı Türk yönetimindeydi. Fransa tarih boyunca sömürgeci refleksler göstermiş bir devlettir.”