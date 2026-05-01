Avrupa'da neler oluyor? Uçuşlar iptal ediliyor
Dünya

Avrupa'da neler oluyor? Uçuşlar iptal ediliyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa'da neler oluyor? Uçuşlar iptal ediliyor

Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Dan Jorgensen, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını tetikleyerek Avrupa'daki yaz turizmini ve hava ulaşımını ciddi şekilde aksatabileceğini söyledi. Orta Doğu'daki savaşın Avrupalıların yaz tatillerini etkileyeceğine işaret eden Jorgensen, "Şimdiden şirketlerin uçuşları ve rotaları iptal ettiğini, fiyatların yükseldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Politico internet sitesine Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa'ya etkilerini değerlendirdi.

Orta Doğu'daki savaşın Avrupalıların yaz tatillerini etkileyeceğine işaret eden Jorgensen, "Şimdiden şirketlerin uçuşları ve rotaları iptal ettiğini, fiyatların yükseldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Jorgensen, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek gelişmelerden bağımsız olarak yaz döneminde seyahatlerin aksayabileceğini belirterek, "Durum en az şimdiki kadar kötü olacak ancak daha da kötüleşme riski bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin acil durum stoklarından daha fazla yakıt salmak zorunda kalabileceğini ifade eden Jorgensen, bunun çok dikkatli ve ölçülü yapılması gerektiğini vurguladı.

Jorgensen, AB Komisyonunun üye ülkelerin yükselen enerji fiyatlarıyla mücadele etmesine yardımcı olabilecek kullanılmamış farklı fon türlerini de değerlendirdiğini aktardı.

 

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre iki katından fazla arttı.

AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısmı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, geçen ay Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

