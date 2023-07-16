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Gündem Yıldırım-Bahçeli-Aksakallı nerede buluştu: Kripto FETÖ faaliyette
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Yıldırım-Bahçeli-Aksakallı nerede buluştu: Kripto FETÖ faaliyette

Yeniakit Publisher
2023-07-16 08:09:00 -
Yıldırım-Bahçeli-Aksakallı nerede buluştu: Kripto FETÖ faaliyette

15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçti ancak son iki haftada önemli üç isimden "FETÖ halen faaliyet içerisinde" uyarısı geldi.

Bugün 15 Temmuz darbe girişimini 7. yıl dönümü. Birçok FETÖ yapılanması özellikle de devlet içinden temizlense de "kripto FETÖ" olarak tanımlanan yapılar hâlâ varlığını sürdürüyor. Bu konuda son iki hafta içinde 3 önemli isimden "FETÖ halen faaliyet içerisinde" uyarısı geldi.

 

3 Temmuz 2023'te Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım 'şike kumpası'nın yıl dönümünde bunu dile getirdi.

Yıldırım "Kripto olarak bazıları uykuda. Sanmayın ki FETÖ bitti. Yargıda başka kurumlarda başka tarikatların içindeler be uykudalar. Devleti ve herkesi uyarıyorum bunlarla mücadele bitmedi.

Şu anda büyük tehlike var. Bütün partilerin içinde FETÖ var. ByLock çıkıyor, bizden affettik, fakir bir adamın elinde var, atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız." dedi.
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Daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin 11 Temmuz 2023'teki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli "Hala FETÖ’nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı." ifadelerini kullandı.

Son olarak Özel Kuvvetler eski Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 15 Temmuz 2023'te katıldığı bir canlı yayında uyarıda bulundu.

 

Aksakallı, "3 yıl sonra neden konuşmaya karar verdim? Tabii küresel emperyalist odakların güdümünde olan Fetullahçı hain darbe örgütü faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Son birkaç aydır gözlemlediğimiz, emarelerini aldığım çok kritik olaylara tanık oldum. Bu örgütün mensupları, mankurtlar beklemedik yer ve zamanda yine ülkeyi kaosa sürüklemek için çeşitli eylemlere girişebileceklerini değerlendiriyorum. Tarihi vicdan ve sorumluluk olarak farkındalık yaratmak için, şehit ve gazilerimizi anmak için program teklifinizi kabul ettim." sözlerini dile getirdi.

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