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Aktüel

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda roketatar ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:35:18 -
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda roketatar ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda toprağa gömülü roketatar, el bombası ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" sürüyor.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsalında düzenlenen operasyonda tespit edilen ve PKK'lı teröristlerce önceden toprağa gömülmüş bir çuval içerisinde, RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 41 mühimmat, 651 biksi makineli tüfeği fişeği, glock tabanca şarjörü, 2 taarruz el bombası ve kütüklük ele geçirildi.

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