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Aktüel

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:47:41 -
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" sürüyor.

Bu kapsamda, Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Üstünağaç mezrası kırsalında iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanması amacıyla dere yatağına gizlenmiş 80 kilo 630 gram eroin buldu.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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