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Sağlık Yılda 1.7 milyon kişi ölüyor! Akciğer kanseri saatte 20 can alıyor
Sağlık

Yılda 1.7 milyon kişi ölüyor! Akciğer kanseri saatte 20 can alıyor

Akciğer kanserinin, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,1 milyon insanı etkilediği ve bu hastalıktan yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:41:00 -
Yılda 1.7 milyon kişi ölüyor! Akciğer kanseri saatte 20 can alıyor

“Şu an her bir saat boyunca dünya genelinde 20 hasta, akciğer kanseri nedeniyle hayatını yitiriyor. Yine benzer şekilde her 4 kansere bağlı ölümden biri akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşiyor” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci, “Türkiye’de her yıl yaklaşık 211 bin yeni kanser vakası bildirilmektedir. Bu vakalar içinde akciğer kanseri oranı yüzde 16,5’tir. Akciğer kanserine bağlı yıllık yaklaşık 117 bin hasta kaybedilmektedir” ifadelerini kullandı.

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