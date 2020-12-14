Seyahat izin belgesi şart mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle mart ile haziran ayları arasında şehirler arası ulaşım durdurulmuş yalnızca zorunlu hallerde seyahate izin verilmişti. Salgında vakaların düşmesiyle bu karar iptal edilmişti. 81 ilde 20 Kasım’dan itibaren yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde vatandaşların şehir değiştirmesi için izin belgesi alması gerekiyor. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda ise bir sınır bulunmuyor. Vatandaşlar yılbaşında seyahat yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Peki, seyahat yasağı ne zaman başlar?

Yılbaşında seyahat yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında yaşanabilecek yoğunluk düşünüldüğünde özel araç ile şehirlerarası seyahatin riskli olabileceğine belirtti. İlhan, “Özel araçlar ile şehirlerarası dolaşmak şu an özel izne tabi. Özel araçla dolaşmanın dışında belki yılbaşı yoğunluğunu düşündüğümüzde, o dönem için insanlar tatil gibi görüp başka yerlere gitmesin diye belki yılbaşı öncesinde sadece iş ile ilgili dışarı çıkanların çıkmasına izin verilebilir. Aslında bu halihazırda da yapılabilir. İller arası dolaşım sadece işle ilgili olarak gidecekler için, tabi ki mücbir sebepler hariç, vefat gibi diğer nedenler haricinde kısıtlama yapılabilir düşüncesindeyim” dedi.