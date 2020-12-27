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Yaşam Yılbaşında marketler açık mı? | 1 Ocak’ta marketler açık olacak mı?
Yaşam

Yılbaşında marketler açık mı? | 1 Ocak’ta marketler açık olacak mı?

Yılbaşında marketler fırınlar kasaplar açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde 31 Aralık Perşembe günü ile 4 Ocak Pazartesi günü arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak’ta marketler açık olacak mı? | 1 Ocak’ta paket servis var mı? | 1 Ocak’ta sucular açık mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:44:00 -
Yılbaşında marketler açık mı? | 1 Ocak’ta marketler açık olacak mı?

Yılbaşında fırınlar açık mı? | Koronovirüs salgını sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Yılbaşı sebebiyle 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de başlayacak yasak 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Peki, yılbaşında marketler açık olacak mı?

Yılbaşında marketler açık mı? | 1 Ocak’ta marketler açık olacak mı?

1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, balıkçılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde dışarı çıkmaları yasak. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçları söz konusu günlerde Vefa Sosyal Destek Birimlerince karşılanacak. Vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan ulaşabilecek.

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