Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yılbaşı gecesi yasak var mı?
Sağlık Bakanı Koca'dan yılbaşında sokağa çıkma yasağına dair açıklama geldi. Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yılbaşı gecesi yasak var mı? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirleri geçen haftalarda yılbaşı kutlamalarının da yapılmayacağını belirtmişti. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yılbaşında yasak olup olmayacağı soruldu. Peki, Yılbaşında kısıtlama olacak mı?
Yılbaşı gecesi yasak var mı?
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Bakan Koca, yılbaşında da kısıtlama olacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu.