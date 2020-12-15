Yılbaşında kimler dışarı çıkabilecek? Yılbaşında sokağa çıkma yasağından muaf olanlar
Yılbaşında kimler dışarı çıkabilecek? Yılbaşında sokağa çıkma yasağından muaf olanlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yılbaşında kesintisiz 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı olacağını açıklamıştı. Haberin ardından yılbaşında kimlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi maddeleri...
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.
Yılbaşında kimler sokağa çıkabilecek?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi.
Genelgeye göre;
31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.
Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelenecek.
Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.
Avukatlar ve noterler istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine izin verilecek.
Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.